Corte Suprema investigará a ministro Matus por presuntas coimas en el caso Dominga

El Pleno de la Corte Suprema accedió a la solicitud realizada por el ministro Jean Pierre Matus para que se investiguen antecedentes sobre una arista desconocida de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, procesados en la trama bielorrusa.

La investigación quedó a cargo del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, quien investigará, a solicitud del ministro Matus, quien aseguró que el reportaje de un medio de comunicación contiene insinuaciones falsas.

Según Reportea, la Corte Suprema ha revisado en al menos cuatro ocasiones recursos relacionados con la minera Dominga. Solo uno de ellos fue contrario al proyecto minero portuario que Andes Iron pretende instalar en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, y fue el primero, en septiembre de 2019, cuando el redactor del fallo fue el ministro Sergio Muñoz.

De ahí en adelante la Suprema siempre ha rechazado los otros recursos que han presentado los opositores al proyecto. En mayo de 2022 le dijo que no a los opositores cuando estos presentaron recursos de casación en contra de una decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que nuevamente había favorecido a Dominga. El voto de minoría fue de Muñoz, mientras que el de mayoría estuvo firmado por la destituida Ángela Vivanco y lo ministros Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, quien además fue el redactor del fallo.

En enero de 2024 la Suprema declaró inadmisible otro recurso de casación, que esta vez había sido presentado en una disputa paralela que abrió la ciudadana Nancy Duman, representante en Chile de la organización Sphenisco, opositora al proyecto minero. Ella buscaba por la vía judicial que se declarara nula la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que en 2021 había dado luz verde a Dominga. Entonces el redactor del fallo también fue Matus.

El problema –según el reportaje– es que el ministro Matus tiene en su lista de inhabilidades a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva en la trama bielorrusa, ya que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha trabajado con ellos. Y para la fecha de ese fallo, enero de 2024, en la cuenta corriente de Lagos y Vargas ya figuraban abultados pagos de Andes Iron a ambos abogados para “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa”.

El ministro Matus enfrentó la polémica, pero por otro vínculo: su cercanía con Marcelo Castillo, abogado que representó a una organización regional que está a favor del proyecto. Ese conflicto estalló a mediados de este año, cuando se informó que Matus sería el redactor del fallo ante los recursos de casación presentados por el gobierno y los opositores a Dominga cuando el Tribunal Ambiental anuló el segundo rechazo del Comité de Ministros al proyecto, en diciembre de 2024.

Matus no se inhabilitó y en septiembre pasado se hizo pública la decisión: los recursos fueron declarados inadmisibles ya que la decisión del tribunal no era una sentencia definitiva, por lo que no correspondía un recurso de casación. Esa vez el fallo también tuvo el voto favorable del Diego Simpertigue, quien actualmente está siendo investigado por la fiscalía y el Poder Judicial por sus vínculos con Lagos y Vargas y quien enfrenta acusación constitucional en el Congreso.

No hay claridad sobre sí Matus supo de las millonarias asesorías prestadas por esos abogados al proyecto Dominga, ni tampoco sobre si su esposa tuvo que ver con ese trabajo.

En las cartolas bancarias del bufete, aparecen pagos por, al menos, $18 millones para su esposa María Cecilia Ramírez entre 2023 y 2024. Reportea envió preguntas por escrito al celular y al correo electrónico del ministro Matus para obtener su versión, pero no recibió respuesta.

En las cartolas bancarias del abogado Mario Vargas aparecen transferencias directas del ministro Matus. La primera está fechada el 31 de julio de 2022 y es por $600.000 junto a la glosa “magana el resto es primera transferencia”; la segunda el 2 de agosto de ese mismo año, por $330.000, con la glosa “Saldo Valle”; y la última el 15 de septiembre, también de 2022, por $30.000. Ese último pago viene acompañado por la glosa “Baco”.

PURANOTICIA