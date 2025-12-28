Carmona fija el rol del Partido Comunista y descarta desestabilización frente al gobierno de Kast

En medio de los cuestionamientos surgidos tras el último pleno del Partido Comunista, su presidente, Lautaro Carmona, salió a defender la estrategia política definida por la colectividad, de cara al nuevo escenario que se abre con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista explicó que el llamado a impulsar hitos de movilización social debe entenderse dentro del proceso interno de evaluación del partido tras la derrota electoral del 14 de diciembre. En ese sentido, recalcó que no existe una intención de interferir en los debates de otras fuerzas políticas, subrayando que se trata de una reflexión propia del PC.

Carmona también abordó la relación entre el actual gobierno y los resultados electorales, reconociendo que el desempeño del Ejecutivo puede ser un factor de análisis, aunque sostuvo que corresponde al propio gobierno realizar esa evaluación en profundidad, junto con revisar la conducción de la campaña presidencial.

Asimismo, fue enfático en descartar cualquier intento de desestabilización o de instrumentalización de organizaciones sociales. El dirigente afirmó que, históricamente, los movimientos sindicales y sociales tienen autonomía, y rechazó que el PC busque dirigirlos con fines políticos, calificando esas acusaciones como provocaciones destinadas a dañar la influencia histórica del partido.

Finalmente, Carmona adelantó que desde el 11 de marzo el Partido Comunista ejercerá una oposición activa, respaldando aquellas medidas que vayan en beneficio de la ciudadanía y cuestionando con fuerza cualquier acción que se aleje de los compromisos asumidos con la gente, marcando así la línea política que seguirá la colectividad durante el próximo gobierno.

