Carmona evita polemizar con Jara por falta de "fraternidad" y responde a dichos de Marcel

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, optó por no polemizar con la candidata Jeannette Jara, quien acusó al propio timonel y a otros militantes del PC como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, “de falta de fraternidad”.

Tras el comité político de este lunes en La Moneda, el líder del PC aseguró a la prensa que “no voy a hacer debate sobre eso”.

“Los valores que nos vinculan, no son inventos personales míos, ni de algún dirigente en particular. Es una cultura, una cultura que tiene, en mi caso, muchos años, yo tengo cerca de 60 años de militancia. Entonces, no es un tema que vaya a inventar hoy día y no quiero olvidarme de que Neruda nos regaló la promesa al militante que parte diciendo: ‘Me has dado la fraternidad del que no conozco o hacia el que no conozco’”, comentó.

Y agregó: “Yo no voy a discutir públicamente, menos con las formulaciones que tenga la candidata presidencial".

"El tema de fondo para nosotros es cómo elevar las capacidades que nos permitan, con eficiencia, derrotar a la derecha, ganar en primera vuelta y si no, en segunda vuelta, la Presidencia, para un nuevo gobierno que encabezará Jeannette Jara y ganar una mayoría parlamentaria", agregó Carmona.

Y aseguró que "en eso estamos concentrados. Eso supone un trabajo muy perseverante de construcción y tejido de unidad, porque somos un arco amplio".

Lautaro Carmona también se refirió a las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que en diálogo con el diario El País, respaldó a Jara al mismo tiempo que manifestó su “aprensión” por el rol del PC en el eventual Gobierno del pacto oficialista Unidad por Chile.

“Lo tomo como una mirada que existe y en lo que se refiere al Partido Comunista, digo va a ser tan riguroso, tan serio como lo ha sido en todos los gobiernos que ha participado”, respondió.

Finalmente, desdramatizó la postura de Marcel: “Que unos opinen de una manera y otros diferente, es casi una normalidad. O sea, este no es un club de mellizos y mientras tanto sean serias, tengan una buena motivación, sean respetuosas, sean responsables, todas las miradas son necesarias”.

