Carmona espera "que haya una mirada sabia" en el oficialismo tras ratificación de candidatura de Jadue

Tras la decisión del Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana de rechazar el recurso de inhabilitación presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, contra Daniel Jadue, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, celebró la ratificación del exalcalde de Recoleta como candidato a diputado por el distrito 9.

“Vamos a seguir pendientes todo el tiempo hasta que se diluciden cualquier fenómeno que podría afectar su candidatura”, señaló el timonel del PC, quien calificó el caso del exjefe comunal como “una injusticia” desde el plano político.

“No estoy hablando desde el punto de vista del Poder Judicial”, declaró durante el acto que conmemoró los 55 años del triunfo de Salvador Allende y de la Unidad Popular en las elecciones de 1970.

Carmona destacó el arraigo territorial de Jadue y su vínculo con la ciudadanía: “Dada su raigambre en lo que es su ascendiente, en una zona muy importante de la población del territorio en que será representante, lo mejor para la democracia y para todo es que sea candidato y creo que va a contar con un tremendo respaldo ciudadano”.

Consultado por las tensiones que genera la figura de Jadue dentro del oficialismo, el dirigente comunista hizo un llamado a la cohesión: “Yo espero que haya una mirada sabia, con un sentido de futuro y con sentido de que todos hacen falta”.

En ese sentido, insistió en que el foco debe mantenerse en la disputa electoral frente a la derecha: “Esta es una batalla donde la lucha principal, no hay que olvidarla, es por derrotar las políticas de derecha y por establecer un nuevo gobierno que se comprometa con ideas progresistas y de transformación. En ese cuadro, en el arco más amplio posible, no hay nadie que sobre, todos son necesarios”.

Finalmente, apeló a una convivencia política basada en el respeto: “Eso incluye todas las personalidades, todas las miradas, y espero que eso se lleve, no solo con tolerancia, sino con respeto y sabiéndose importante todas las partes”, concluyó.

