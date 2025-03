Carmona dice que críticas al gobierno en chats de Cariola con Hassler "no es un reflejo de un debate en la interna del partido"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que las críticas al gobierno reflejadas en los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, representan la postura de “de dos militantes destacadas” y no de la colectividad.

“No es un reflejo de un debate en la interna del partido. Eso no quita que todos los militantes, incluyendo todos los dirigentes y dirigentas, pueden tener una reflexión todavía más profunda, más drástica, y la hacen saber en espacios que no fueron parte del debate abierto que hizo el Partido Comunista”, aseguró en conversación con El Mostrador.

“Este es un debate, y así lo quiero dejar, estrictamente entre dos destacadas militantes, dirigentes con cargos públicos, respetables para nosotros, pero entre dos destacadas, y no es un debate del Partido Comunista como tal”, agregó el timonel del PC.

Lautaro Carmona destacó la postura del Presidente Gabriel Boric ante las filtraciones: “Me parece muy de altura. Me parece de una persona con la sabiduría para abordar el tema. Lo ubica y lo contextualiza precisamente en el círculo restrictivo de lo que es una conversación entre dos personas de mucha confianza, y punto. Desde eso hacia adelante, eso a mí no me afecta. Lo valoro altamente. No se quedó pegado en eso, no personalizó”.

Respecto a la definición presidencial del PC, destacó el liderazgo de Jeanette Jara y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ha manifestado su voluntad de sumarse a la carrera presidencial.

“Ambos tienen mérito. Ambos, desde el punto de vista legal, podrían hacerlo. Daniel Jadue puede, perfectamente. Algunos dicen que lo afectará la cautelar que tiene. Otros dicen, sí, pero París y los Estados Unidos, aunque va más lejos de Chile. Por tanto, ese podría ser un debate que se haga. Nosotros, como dirección de partido, estamos concentrados en quién va a representar mejor”, señaló.

PURANOTICIA