Carmona cuestiona apoyo de Kast a EE.UU. y respalda postura de Boric por Venezuela

El debate político en Chile se intensificó este fin de semana luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa tras un operativo militar liderado por Estados Unidos en Venezuela, hecho que generó reacciones contrapuestas entre autoridades y dirigentes nacionales.

En ese escenario, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó duramente el respaldo expresado por el mandatario electo José Antonio Kast, quien celebró públicamente la salida de Maduro del poder. Kast sostuvo que se trataba de “una gran noticia para la región” y reiteró que el líder venezolano “no es el presidente legítimo”, acusando además la presencia de estructuras criminales en ese país.

Consultado por Radio Nuevo Mundo, Carmona advirtió que ese tipo de declaraciones implican un grave retroceso en materia de soberanía. “Aplaudir y subordinarse a las políticas norteamericanas nos pone en el peor de los mundos, respecto a la autonomía e independencia que deben tener los Estados”, afirmó, marcando distancia con la postura del presidente electo.

El dirigente comunista también apuntó a la forma en que se desarrolló la operación militar, cuestionando la falta de información sobre las víctimas. “No se habla de la cantidad de muertos ni de quiénes murieron”, señaló, agregando que el expresidente estadounidense Donald Trump se vanaglorió públicamente de haber seguido el operativo casi como un espectáculo televisivo.

En contraste, Carmona valoró la postura del Presidente Gabriel Boric, quien condenó la intervención y advirtió que “hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país”. Finalmente, alertó sobre los intereses estratégicos detrás de estas acciones, mencionando recursos como el petróleo, el agua y minerales críticos, y advirtió que “mañana podría ser el cobre o el litio de Chile”, subrayando el riesgo de normalizar este tipo de intervenciones en la región.

PURANOTICIA