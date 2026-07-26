Carmona critica al Gobierno por sistema frontal y pide más poder para los municipios

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó este domingo la gestión del Gobierno frente al sistema frontal que afecta a gran parte del país y aseguró que la respuesta del Ejecutivo no cumplió con las expectativas ante una emergencia de estas características.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el dirigente sostuvo que Chile enfrenta de manera recurrente desastres naturales, por lo que, a su juicio, el Estado debería contar con una institucionalidad capaz de actuar de manera preventiva y no solo una vez ocurridos los daños.

"Se pierde la autoridad institucional del Estado para actuar y aminorar el efecto y el daño. Creo que todos somos testigos de cuánto tiempo antes de la catástrofe se empezó a hablar de una emergencia", señaló.

En esa línea, Carmona afirmó que existió tiempo suficiente para adoptar medidas que permitieran reducir el impacto del sistema frontal en las zonas afectadas.

"De tanto comentar no se tomaron medidas preventivas que hicieran que el daño fuera menor", sostuvo.

El timonel del PC también dirigió sus críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que esta emergencia representó una primera prueba para la administración. "Esto fue la primera prueba que tuvo el gobierno que se autodenominó de emergencia y dio la hora, no estuvo a la altura", afirmó.

Frente a este escenario, el dirigente planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de la institucionalidad encargada de enfrentar emergencias y propuso abrir un debate legislativo para fortalecer las capacidades de respuesta de los municipios.

Según explicó, los gobiernos comunales deberían contar con mayores atribuciones, recursos, maquinaria y mecanismos de contratación previamente habilitados, de manera que puedan actuar con rapidez cuando se produzca una catástrofe. "El gran debate que viene tiene que ser cómo el municipalismo juega un papel más clave institucionalmente para abordar catástrofes", manifestó.

Durante la entrevista, Carmona también abordó el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que se encuentra en su etapa final de tramitación legislativa, y reiteró sus cuestionamientos al contenido de la reforma.

El dirigente calificó la iniciativa como "la otra catástrofe" y sostuvo que, una vez implementada, "unos van a gozar de esa legislación y otros van a pagar las consecuencias, como es el pueblo llano y los trabajadores".

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