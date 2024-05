Carmona califica de "descalificación gratuita" dichos de Monsalve sobre "barras" en apoyo a Jadue

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien tildó de “barras” a los militantes del partido que acompañaron a Daniel Jadue al Centro de Justicia previo a la primera jornada de formalización.

En entrevista con radio ADN, el dirigente calificó como “una descalificación un poquito gratuita”, la forma en que se expresó la autoridad hacia los militantes del partido.

“No la asumo como una formulación que involucre al Partido Comunista. El Partido Comunista no hace política de barra. Yo no he convocado algo que no sea natural. Yo no sé qué pensaban las personas, porque Daniel Jadue es una figura que tiene una trascendencia transversal por sobre la militancia”, dijo Carmona.

“Descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromisos con la izquierda, de barristas, me parece que es una descalificación un poquito gratuita. No me parece que corresponda a una autoridad de Gobierno”, insistió.

Respecto al proceso judicial que involucra al alcalde de Recoleta, el líder del PC aseguró que tiene “la sana expectativa de que esto sea esclarecedor, que sea lo más profundo y tajante, y que despeje definitivamente la no responsabilidad de Daniel Jadue”.

Sobre la solicitud de la fiscalía de decretar la medida cautelar de prisión preventiva para Jadue, Lautaro Carmona precisó que “yo esperaría que las cautelares fueran no necesariamente la reclusión. A mi juicio, y yo no soy abogado, esa cautelar extrema tiene que ver con que alguien crea que el proceso va a perder continuidad porque las partes tienen riesgo de que no asistan o se fuguen”.

“Esta es una investigación que tiene más de tres años, y si hubiera habido una idea de que se baipaseara a la justicia, evidentemente esto hubiese pasado durante estos tres años”, añadió.

Pero no soy yo ni la fiscal que pide esto, ni soy yo la sala de la justicia que va a resolverlo. Es mi expectativa”, concluyó el presidente del PC.

