Carmona ante posible renuncia de Jara al PC: "No es un tema que a mí me quite el sueño"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la posibilidad de que la candidata presidencial Jeannette Jara renuncie a su militancia para mejorar su competitividad electoral, luego que la propia exministra de Trabajo mencionara que evaluaría la opción en su debido momento, algo que posteriormente reconoció como un error plantearlo públicamente.

Respecto a una eventual salida de la exautoridad, Carmona señaló que “no es un tema que a mí personalmente me quite el sueño si llegáramos a tener esa eventualidad de debate, porque sería un gesto desde el punto de vista de anchura, pero yo creo que no es necesario aplicarse el tema, menos una primaria, porque la primaria, por ahora, solo resuelve los aportes que los partidos, según su identidad”, explicó.

De concretarse la renuncia, el líder del PC dijo que “yo leo de la siguiente manera. Renunciar es renunciar a un contexto de la política, a una propuesta de sociedad, a códigos, a valores, a una ética, etcétera. Plantearse una nueva dimensión es quizás realizar en otra situación la misma condición comunista”.

Consultado por las declaraciones de Óscar Landerretche, asesor del comando de Carolina Tohá, hacia el Frente Amplio y el PC al afirmar que dudaría en respaldar a cualquiera de sus candidatos y resultaran vencedores de la primaria, Carmona indicó que “yo considero que las afirmaciones que hizo Landerretche tienen una proporción muy alta de frivolidad. En ellas, no aparecen los intereses de la gente”.

“Él no vive en la condición de los que viven con salario mínimo. Él tiene un privilegio en lo que es la posibilidad, será por los títulos que tiene, el punto de vista de su profesión, pero tiene que pensar que en este país hay gente que la está pasando muy mal y que necesita una propuesta que no es la de la derecha”, reflexionó.

Carmona también criticó la interpretación del economista sobre el estallido social, señalando que reduce su carácter social y asigna erróneamente su origen a ciertos sectores políticos.

PURANOTICIA