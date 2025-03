Carmen Hertz y Jaime Naranjo acusan "mano blanda" con Andrés Chadwick y "maltrato" a Karol Cariola

A raíz del allanamiento a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, que ha generado diversas críticas por parte del oficialismo, es que el diputado Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC), emplazaron al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a “que pueda explicarle al país por qué los fiscales, para abordar situaciones particulares, tienen un doble estándar”, haciendo referencia al caso de Luis Hermosilla.

El parlamentario por la región del Maule, señaló que “todos somos testigos que en el caso Hermosilla, por poner un ejemplo, el señor Chadwick sale reiteradamente involucrado en los hechos y resulta que los fiscales o el fiscal que investiga eso ni siquiera lo ha llamado por teléfono. Sin embargo, frente a la diputada Cariola, que lo único que ha hecho, de acuerdo a lo que hemos conocido, es entregar su gerencia sobre la clínica Sierra Bella, se le allana inclusive su casa y se le requisan su computador y su celular”.

Por otro lado, añadió “aquí lo que el país se pregunta es que el Fiscal Nacional le explique al país este doble estándar que tienen los fiscales para hacer las investigaciones. Por un lado, mano blanda con una persona que aparece reiteradamente en la investigación del caso Hermosilla. En cambio, en el caso de la clínica Sierra Bella, tangencialmente la diputada Cariola hace una sugerencia y se le maltrata, se le persigue. Así que, señor fiscal nacional, el país le exige una respuesta para que aclare esta situación”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, “yo quería establecer que parece que en nuestro país que una militante comunista se relacione con otra militante de ciertos ámbitos es un delito de establecer sugerencias. Sin embargo, que quien fuera el ministro del Interior, el señor Chadwick, cene en su casa con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, eso no es nada, no es ningún problema. Entonces insistimos en que el fiscal Ángel Valencia tiene que responder y tiene que responder porque los fiscales regionales no pueden seguir siendo actores políticos y mediáticos".

"Eso es tremendamente delicado y peligroso para el sistema judicial. Los fiscales hoy se han transformado en eso, en actores políticos y con cobertura mediática. Siempre en Chile los actores del sistema judicial hablan a través de las resoluciones y no a través de show ni de intervenciones faranduleras”, consignó.

El diputado Nelson Venegas (PS) también condenó la situación, aludiendo a que “yo nunca me voy a pronunciar respecto de otro poder del Estado, pero sin duda que aquí hay una situación que a lo menos es sospechosa, porque no puede ser que justo el día del parto de una mujer, en el día que se inicia el mes de la mujer, se produzca un hecho de esta naturaleza y sobre todo cuando se toma en consideración situaciones de carácter delictual también que se están investigando en otros casos".

"Por ejemplo, como en el caso Chadwick donde jamás ha existido un allanamiento y en este caso donde hasta el momento no existen situaciones tan complejas se realiza una medida tan drástica como la que estamos viendo”, finalizó el legislador.

PURANOTICIA