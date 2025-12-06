Carmen Hertz lleva a Ética a Meza por dichos sobre indultos y reaviva debate sobre límites a la “humanidad penal”

La diputada comunista acusa a su par republicano de banalizar crímenes graves y vulnerar principios internacionales en derechos humanos, luego de que este sugiriera conmutar penas incluso a condenados por delitos sexuales contra menores.
La diputada Carmen Hertz (PC) confirmó este sábado que presentará un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra su colega José Carlos Meza (Partido Republicano), tras la controversia generada por sus declaraciones respecto a la posibilidad de otorgar conmutaciones de pena a personas con enfermedades terminales, sin excluir a condenados por delitos sexuales contra menores.
Durante una entrevista con CNN Chile, Meza defendió la idea señalando que no se trataría de “un perdonazo a los crímenes más horribles”, sino de una manifestación de “humanidad” por parte del Estado. Consultado directamente sobre si dicha postura incluía a abusadores infantiles, respondió que “no hay que hacer distinciones”, lo que generó un inmediato rechazo transversal.
A través de sus redes sociales, Hertz calificó los dichos como “inaceptables” y sostuvo que revelan “una intención inequívoca de negar evidencias históricas, hacer apología de crímenes del régimen nazi y de la dictadura civil-militar chilena”. Además, acusó a Meza de insistir en “deformar la naturaleza del concepto de derechos humanos”, y advirtió que sus planteamientos podrían implicar que Chile desconozca tratados internacionales vinculantes.
El requerimiento de la parlamentaria será revisado por la Comisión de Ética en su próxima sesión, programada para el martes 9 de diciembre, instancia que deberá resolver si existe una vulneración a las normas de conducta parlamentaria en este debate que vuelve a tensionar la discusión penal en plena segunda vuelta presidencial.
