Carmen Hertz arremete contra diputado Javier Olivares tras agresión en Olmué: "Recibió lo que merecía"

A raíz de la agresión física de la que fueron víctimas en Olmué el parlamentario del PDG, Javier Olivares, y su asesor, la exdiputada comunista Carmen Hertz emitió duras declaraciones. La figura política se refirió al legislador como un "payaso patético y cobarde que recibió lo que merecía".

Utilizando su cuenta en la red social X, la exdiputada profundizó en sus críticas y publicó el siguiente mensaje: "Un payaso patético y cobarde Javier Olivares que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía".

Los hechos de violencia se registraron en la Región de Valparaíso durante la madrugada del domingo. El contexto fue la celebración del aniversario número 53 del Club Deportivo Montevideo de Olmué, evento al que asistía el diputado.

Los reportes entregados por los antecedentes policiales detallan que el primer ataque se materializó cuando el legislador se encontraba bailando y compartiendo junto a su abogada en medio de la actividad. Fue en ese instante que un sujeto se aproximó para asestarle un golpe de puño directamente en el rostro, escapando del lugar inmediatamente después.

Lejos de terminar ahí, la situación escaló rápidamente. Aunque Olivares intentó reincorporarse a la celebración tras el incidente inicial, apenas transcurrieron unos segundos antes de que se produjera un segundo episodio de violencia.

La información policial consigna que otro individuo arremetió contra el diputado con un empujón violento que provocó su caída al suelo. Una vez tendido en el piso, el atacante procedió a propinarle diversas patadas en el cuerpo.

En medio de la confusión generada en el lugar, también terminó lesionado uno de los asesores del parlamentario. Al intervenir para intentar defender a Olivares de los ataques, el colaborador recibió un golpe en el rostro durante el altercado.

Finalmente, tras el doble ataque, tanto el diputado como su asesor fueron trasladados posteriormente para realizar la respectiva constatación de lesiones. El diagnóstico médico arrojó que ambos resultaron con heridas de carácter leve.

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