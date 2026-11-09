Carlos Palacios declara como imputado en investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

Tras levantar el título de campeón de la tabla anual de la Primera División de Argentina con Boca Juniors, Carlos Palacios aprovechó sus días libres y vino de visita al país.

Además de viajar hasta Chillán para ver a Colo-Colo consagrarse como monarca de la Liga de Primera, el volante tuvo que declarar en calidad de imputado ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Esto, en el marco de la investigación por tráfico de drogas que pesa sobre su suegro, Sebastián Soto Guerra, quien fue detenido en agosto pasado en medio de un operativo antidrogas que incautó alrededor de 70 kilos de cocaína.

Con el respecto al futbolista, el nexo se habría dado luego de que un vehículo de su propiedad fuera utilizado para transportar sustancias ilícitas.

Es importante aclarar que al margen de su condición de imputado, esto no quiere decir que Palacios haya sido formalizado o que se estableciera algún grado de responsabilidad en los hechos.

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