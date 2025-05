Carlos Montes en expediente Procultura: los chats desconocidos del Ministro de Vivienda

El destape de los millonarios recursos públicos que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta entregó a la Fundación Democracia Viva abrió la caja de Pandora en nuestro país, dando inicio a una serie de investigaciones, tanto a autoridades regionales y/o nacionales como a estas entidades privadas sin fines de lucro, las cuales recibieron gran cantidad de fondos fiscales, entre ellas, la Fundación Procultura.

Y es que el denominado «Caso Convenios» tiene una serie de aristas, todas ligadas a diversas fundaciones que recibieron dineros públicos para realizar diversas tareas. Entre estas se encuentran precisamente Procultura, a cargo de Alberto Larraín, contra quien se centró la querella criminal presentada por el diputado Andrés Celis por los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Pero entre Democracia Viva y Procultura hay varias similitudes, tanto por el modus operandi para recibir dineros del Estado como por haber recibido dineros desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), específicamente desde la unidad de Asentamientos Precarios, la cual autorizó una serie de traspasos a ambas entidades.

Bajo este contexto, se conoció que el Ministerio Público decidió incautar el teléfono celular de quien fuera jefe del departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado (Partido Socialista), el cual dejó su cargo en diciembre del año 2023, en medio del escándalo que ya generaba por aquel entonces el «Caso Convenios».

Del análisis de su equipo, la Policía de Investigaciones (PDI) detectó una serie de informaciones de interés criminalístico, los cuales ya están adjuntados en el expediente Procultura, que estuvo custodiado por dos años por el fiscal Patricio Cooper.

Así es como destaca una conversación que Trincado tuvo con el titular del Minvu, Carlos Montes, de la cual Tele13 consigna que "existen casillas de chat que se encuentran vacías. Tal es el caso del contacto identificado bajo el nombre ‘Montes’”. Pese a ello, la conversación se recuperó, con datos desde el 1 de diciembre de 2023.

CHAT MONTES-TRINCADO

Carlos Montes: Documento adjunto "Conocimiento Previo de los hechos.docx".

Ricardo Trincado: Ministro, demás está decir que mi cargo está a disposición, obviamente.

Carlos Montes: Cuando hiciste el informe, ¿sabías de la relación Andrade-Catalina Perez- Seremi Contreras?

Ricardo Trincado: Para nada. Precisamente por no contar con ningún antecedente sobre los vínculos políticos es que sugiero se solicite informe jurídico al respecto.

La PDI señala también que "es importante indicar que los términos identificados como ‘Andrade’, ‘Catalina Pérez’ y ‘Seremi Contreras’ son coincidentes con los nombres y apellidos de Daniel Andrade Schwarze, fundador y representante legal de Democracia Viva; Catalina Pérez Salinas, diputada de la República de Chile por Antofagasta; y Carlos Contreras Gutiérrez, respectivamente, siendo este último quien se desempeñó como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, además de haber ejercido como jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez".

Así continúa la charla:

Carlos Montes: Ricardo ¿cómo estás? Todo indica que la Acusación Constitucional va. Los temas que están considerando son: - Conocimiento previo de los hechos. Yo no supe pero ¿tenías algunas referencias? - Medidas para que no se siguieran repitiendo. Creo que se hicieron vs cosas. ¿Cuáles? ¿Cuándo? La nueva subsec? - ¿Por qué no se retuvieron los dineros de las fundaciones que aún no se devuelven? Esto no lo sé. Te pido que reúnas la información que pueda existir al respecto. Sé que no te es fácil. Pídele a personas del equipo si saben. No quiero disculparme orientando al equipo. Necesito tener opinión sobre estos temas. Saludos y gracias.

Ricardo Trincado: Prepararé los puntos, el último no lo entiendo.

Carlos Montes: El último es porque no les quitamos los recursos a las fundaciones.

Ricardo Trincado: Me refería al último punto del mensaje

Carlos Montes: Que no quería decir en los interrogatorios que yo no sé. Y que había que preguntarle a los equipos. Quiero tener respuestas reales y ser responsable de ellas.

Ricardo Trincado: Ok.

Después, el 25 de diciembre de 2023, el ministro Carlos Montes le hizo otro encargo a Ricardo Trincado, relacionado esta vez a la Acusación Constitucional en su contra.

Carlos Montes: Necesitamos una descripción muy breve de lo que ha pasado con: -Desde 1990 o cuando se pueda, cuántas familias ha habido en campamentos. - Cuál ha sido lo central de la política para enfrentar esta realidad. - Y cuántas familias han logrado viviendas. Esto es de referencia para el abogado de la Acusación Constitucional. Le he oído vs veces una respuesta a esto. Lo que se pueda. Gracias.

Cabe hacer presente que la conversación de ambos en la plataforma WhatsApp concluye el 28 de diciembre de 2023.

