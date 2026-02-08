Carlos Lara es sentenciado por injurias tras disputa con productora Bizarro

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago puso fin al conflicto judicial entre Daniel Merino, gerente de la productora Bizarro, y Carlos Lara, director de Swing Booking & Management, tras condenar a este último por el delito de injurias graves con publicidad.

La controversia se originó en julio de 2025, cuando Swing presentó una demanda civil acusando a Bizarro de competencia desleal y abuso de posición dominante, vinculando estas prácticas a su rol como organizadora del Festival de Viña del Mar, certamen que la productora lidera desde 2019.

En la acción judicial, Lara sostuvo que Bizarro habría ofrecido representación exclusiva a artistas del festival para coordinar giras durante el resto del año, además de negociar con músicos que mantenían contratos vigentes con otros promotores, mencionando entre los casos a Morat e Il Volo.

Frente a estas acusaciones, en agosto de 2025, Daniel Merino interpuso una querella criminal por injurias, señalando que los dichos eran falsos, carentes de pruebas y dañinos para su honra profesional, argumentos que finalmente fueron acogidos por el tribunal.

La sentencia condenó a Carlos Lara a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa de 6 UTM, otorgándole el beneficio de remisión condicional, quedando bajo supervisión de Gendarmería por un año. No obstante, el tribunal lo absolvió del cargo de calumnias, descartando esa parte de la querella.

