Carlos Gajardo por posible salida de fiscal Lorena Parra: “Le haría un grave daño” a la investigación del «Caso Audio»

Carlos Gajardo, exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, respaldó el desempeño de la fiscal Lorena Parra en la investigación contra los implicados del denominado «Caso Audio», pese a haber reconocido que envió su currículum a Luis Hermosilla, uno de los imputados.

“¿Por qué este caso es grave?”, se preguntó el expersecutor en entrevista con radio Pauta.

“Porque el señor Hermosilla tenía vínculos y en muchos de los casos irregulares, en distintos ámbitos. Sus clientes importantes básicamente eran empresarios y ya hemos visto lo que hacía con sus clientes, complotar para entrabar a la justicia”, respondió.

“También tiene vínculos con el mundo político. Lo principal, a mi juicio, es con Andrés Chadwick, que lo instala ni más ni menos que en el corazón del Ministerio del Interior durante ocho años (Piñera 1 y 2), sin perjuicio de que por supuesto, hay otros vínculos colaterales de menor intensidad con otras personas”, detalló el expersecutor del Ministerio Público.

Gajardo comentó que los vínculos que Luis Hermosilla ha tenido con la fiscalía son igual de preocupantes.

“Se han conocido chats posiblemente indiciarios de la comisión de delitos muy graves con el exfiscal Manuel Guerra, chats complejos con el fiscal Carlos Palma y comunicaciones, que no son constitutivas de delitos, con la fiscal (Lorena) Parra y con el Fiscal Nacional (Ángel Valencia) cuando no era fiscal”, enumeró el abogado.

“Ese panorama es clarísimo y exige que se tomen medidas al respecto. Las instituciones están bajo la lupa de la ciudadanía“, subrayó.

Igualmente enfático fue Gajardo para afirmar que “el rol que ha tenido la fiscal Parra liderando esta investigación ha sido impecable (…) si a mí me preguntan si la fiscal Parra debe dejar la investigación, yo digo que eso le haría un grave daño a todo lo que se ha avanzado”, y destacar que no hay que perder de vista lo sustantivo de lo accesorio.

En ese sentido remarcó que “lo que estaba pasando es que el fiscal Manuel Guerra estaba complotando con Luis Hermosilla, que no era abogado de la causa (Caso Penta), eso es clave, no era parte de la causa, no era abogado de nadie, con connivencia con Andrés Chadwick, según lo que dicen los WhatsApp, para darle término pronto al caso”.

Consultado sobre las conversaciones que debieran hacerse públicas y sobres las que no son relevante para el interés general, afirmó que “las conversaciones que tenga Luis Hermosilla con sus clientes están amparadas por el secreto profesional”, en cambio, “no quedan cubiertas aquellas conversaciones donde se estén planificando delitos”.

Agregó que los antecedentes que correspondan “a su vida privada, familia, parejas o círculo íntimo, tampoco debieran darse a conocer”.

En esa línea, señaló que quien debiera realizar el control de chats debiera ser una institución distinta de la fiscalía, como el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo.

“Hay un manto de sospecha sobre que si la fiscalía va a efectuar una revisión acuciosa cuando hemos conocido chats que involucran a personas de la propia fiscalía hoy y antes”, afirmó.

Y en ese sentido propuso “un control cruzado”, una “institución distinta de la fiscalía que efectúe ese control y me parece que legalmente quien puede hacer esas funciones es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué? Porque el Consejo de Defensa del Estado es querellante en esta causa y, por lo tanto, como querellante tiene el derecho a hacerlo”.

