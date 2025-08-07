Cariola responde a dichos de Frei por respaldo de la DC a Jara: "En su última campaña, no tuvo problemas en que el PC lo apoyara"

La diputada Karol Cariola (PC) se refirió a las críticas del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la Democracia Cristiana, por el respaldo a la candidatura oficialista de Jeannette Jara en la último Consejo Nacional del partido.

En entrevista con radio ADN, la parlamentaria subrayó que, más allá de la postura individual del exmandatario, lo relevante es la decisión institucional adoptada por el consejo de la DC: “Es una opinión importante, pero no debe sobredimensionarse”, afirmó. La militante del Partido Comunista también recordó que, en 2009, durante su campaña presidencial, Frei recibió el apoyo del Partido Comunista.

“Chile es un país donde cada persona tiene el derecho a definir su votación, a quién apoya y a quién no. Sin embargo, más allá de la posición particular del expresidente Frei, que ha manifestado que hay una traición de principios en la Democracia Cristiana, la gran mayoría de ese partido cree algo distinto, y eso es lo concreto”, afirmó Cariola.

Respecto al respaldo del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que decidió apoyar a Jara, la legisladora comentó que es algo que “recibimos con mucho gusto; los recibimos con los brazos abiertos porque creemos que es muy importante, en este momento, frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha, llevar adelante una acción de unidad”.

“Lo que llama la atención es que el expresidente Frei, cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo. De hecho, al contrario: hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, recordó.

Consultada por las críticas del exmandatario y otros sectores históricos de la DC, Cariola subrayó que “el Partido Demócrata Cristiano tomó una decisión mayoritaria, y fue apoyar la candidatura de Jeannette Jara. Aquí, más allá de lo que diga un militante de la DC -que en este caso es un expresidente-, sin duda es una opinión relevante, y es lamentable que haya tomado la posición que tomó, por supuesto. Pero tampoco hay que sobredimensionarla”.

Finalmente, Cariola enfatizó la historia de colaboración entre el PC y la DC, destacando el trabajo conjunto realizado en el gobierno de Michelle Bachelet. “No es una novedad que el Partido Comunista pueda gobernar con la Democracia Cristiana. Hemos gobernado juntos, y lo hicimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la Nueva Mayoría”, dijo.

“Incluido en eso: la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la gratuidad de la educación, la reforma laboral y la reforma tributaria que llevó adelante la presidenta Bachelet. Y lo hicimos con la Democracia Cristiana”, finalizó.

