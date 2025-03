Cariola renuncia a la presidencia de la Cámara: “Necesito concentrar mis fuerzas en mi hijo y en mi defensa ante esta injusticia e infamia”

Este domingo 16 de marzo la diputada Karol Cariola anunció su renuncia anticipada a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. “He llegado a la convicción de que necesito tranquilidad y concentración para los cuidados de mi hijo Borja, que es mi primera prioridad. Debo, además, defenderme de los ataques que estoy recibiendo porque él necesita a su madre fuerte y entera. Es por ello que he decidido adelantar algunos días mi renuncia como Presidenta de la Cámara, tarea que ha constituido un gran honor para mí y en la que puse mi mayor y mejor esfuerzo”, informó.

Si bien la actual mesa directiva de la Corporación comprometió presentar su renuncia el próximo 15 de abril, la diputada Cariola señaló que “la derecha quiere insistir en censurarnos y sumar con ello un acto más de injusticia a todo lo que nos ha tocado vivir. No lo hacen por resguardar la institución como dicen, sino que lo hacen por profundizar el daño y sacar pequeñas y miserables ventajas políticas”.

Cariola manifestó haber cumplido su mandato como presidenta de la Cámara “con un reconocimiento transversal" tras desempeñar una “conducción institucional, ecuánime, apegada a las normas democráticas y dando garantías a todos los sectores políticos”.

La parlamentaria sostuvo que “se ha montado toda una operación mediática y política para desprestigiar y desacreditar mi imagen pública, reproduciendo información falsa, generando sospechas y vínculos donde a todas luces no hay delito”.

En ese sentido, dio cuenta de las razones por las que la Fiscalía inició la investigación en su contra. En primer lugar, a raíz de una conversación privada con ideas sobre la creación de un centro de salud integral. “Solo di una idea con intención de contribuir de manera genuina. No tuve nada que ver en las decisiones que se tomaron sobre la clínica Sierra Bella”, señaló.

En segundo término, la imputación por “un supuesto tráfico de influencias por querer orientar a un ciudadano chino, representante de una asociación gremial de pequeños y medianos empresarios asiáticos. Mi única acción al respecto, como presidenta del grupo de amistad Chileno - Chino, fue pedir que lo orientaran, jamás solicité intervenir el proceso o hacer algo fuera del procedimiento legal”, argumentó.

Finalmente, acusó confusiones de parte de Fiscalía en relación a una de las conversaciones con la ex alcaldesa de Santiago, en las que se refiere a un empresario que la apoyó en su campaña. “Nunca señalo que me donó dinero, ni que me ha financiado como se ha pretendido burdamente instalar y confundir. Le digo textualmente que es un empresario que quiere realizar acciones sociales como huertos urbanos en comunidades”. De acuerdo a Cariola, esta persona se trata de un empresario chileno, el cual Fiscalía confunde con el empresario chino, Emilio Yang.

Asimismo, Cariola enfatizó que “si hablamos de un debido proceso e igualdad ante la ley, en mi caso claramente han excedido el marco del debido proceso y tampoco ha existido igualdad ante la ley”.

En esa línea, reafirmó que en todo momento actuó “de buena fe y apegada a las leyes”. “Me duele mucho esta situación que estoy viviendo que ha desatado una serie de consecuencias personales y políticas. Ha despertado malas intenciones y los más despiadados oportunismos. La derecha ha intentado censurarnos tres veces y ha fracasado, incluida la última censura presentada la semana pasada, en que me obligaron a presentarme al Congreso para defenderme, con tan solo ocho días de mi bebé recién nacido”, cerró.

PURANOTICIA