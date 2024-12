Cariola critica uso del IMSI Catcher en Ley Antiterrorista: "Esta tecnología tiene el potencial de ser utilizada de forma inapropiada"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió a la discusión de la Ley Antiterrorista, la relevancia que adquiere alcanzar prontamente acuerdos sobre esta materia para evitar la vía del Tribunal Constitucional (TC) y advirtió sobre los riesgos para la privacidad que plantea la tecnología IMSI Catcher.

En conversación con CNN Radio, la parlamentaria expresó su inquietud por el reciente movimiento legislativo. “A nadie le gusta que existan medidas intrusivas en sus métodos de comunicación. Esta tecnología tiene el potencial de ser utilizada de forma inapropiada. La Ley Antiterrorista no puede salir adelante a cualquier costo”.

El IMSI Catcher es un dispositivo que simula ser una antena celular y puede interceptar información de teléfonos móviles al conectarse con ellos y recopilar datos como los códigos únicos de las tarjetas SIM.

Consultada por las diferencias que pueden surgir en esta etapa de la discusión, la parlamentaria advirtió que “si no se logran acuerdos en esta etapa, el proyecto se judicializará, y eso inevitablemente alargará el proceso”, con la intervención del Tribunal Constitucional.

Cariola también rechazó las críticas por una supuesta intención del Partido Comunista de retrasar la tramitación. “Nadie está hablando de retrasar meses esta discusión. Hemos sido los primeros en empujar para que esto se resuelva lo antes posible, pero no a cualquier precio”.

La legisladora apuntó que las discusiones actuales no representan un rechazo a que exista una nueva ley. “Hay un amplio respaldo a la idea de contar con una nueva normativa. Lo que cuestionamos son las disposiciones que vulneran derechos fundamentales. No se puede decir que no hubo voluntad con tramitarla”.

El Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones el informe de la comisión mixta, por lo que solo falta el respaldo de la Cámara de Diputados, que este miércoles votará el proyecto en Sala, para que quede en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República.

