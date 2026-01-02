Cardenal Chomali advierte al futuro Gobierno de Kast que "vamos a levantar la voz en todo aquello que nos parezca injusto"

El cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, comentó las expectativas de la iglesia para 2026, el presente de la educación, la conformación de los equipos futuro Gobierno y los desafíos que enfrenta el país en este nuevo año.

En entrevista con T13 Radio, el religioso partió afirmando que “estoy agradecido de lo que pasó el 2025 en muchos aspectos. En primer lugar, me impresiona mucho la elección impecable, realmente impecable. A las 8 de la noche sabíamos los resultados, ni un vidrio roto, todo perfecto. Eso es una maravilla, tenemos que agradecer eso y yo, de hecho, le agradecí al Servel, a los Carabineros, los militares”.

“Todo Chile avanza en una línea de prestar un servicio a los voluntarios, realmente una fiesta. Yo voy a votar con mucha alegría ese día. Después, me parece notable que miles de jóvenes vayan a dar la PAES. Nosotros nos olvidamos de eso, miles de jóvenes de todo Chile con ganas de estudiar, de salir adelante, con ganas de cumplir sus sueños. Es una maravilla. Y no son uno o dos, son miles”, indicó.

“También fue hermoso lo que pasó el 8 de diciembre. Carabineros cifra en más o menos 2 millones de personas, la gente que fue a los santuarios. Ni un vidrio roto, un espíritu de oración, de dar gracias a Dios. Es decir, hay muchas cosas buenas en Chile y mi trabajo pastoral es estar atento a los desafíos que tenemos, pero siempre estar mirando esto, porque habla muy bien de una historia en Chile de democracia, de sentido religioso, de ganas de salir adelante”, agregó.

“Así que yo tengo agradecimientos del 2025. Problemas siempre van a haber, de hecho, los problemas están desde que el hombre es hombre (...) pero hay que ver las cosas positivas, buenas, que nos dan ánimo para seguir construyendo un mundo mejor”, dijo Chomali.

PRÓXIMO GOBIERNO Y PRIORIDADES

El arzobispo de Santiago abordó la conversación que sostuvo con el Presidente electo, José Antonio Kast, planteando que “él tiene buenas intenciones en todo sentido, quiere un país más justo, es un hombre católico. Lo que pasa que, cuando él invita a una persona como yo, quiere más bien escuchar cómo veo yo la sociedad. En mi opinión, el ministerio más importante en Chile, pero por lejos, es el Ministerio de Educación. Lejos”.

“Y yo lamento que hay un énfasis, una preocupación excesiva por el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda es instrumental a un ministerio mucho más importante, que es el Ministerio de Educación. Ahí tenemos, ya lo decía Benedicto XVI, una emergencia educativa. Uno, reivindicar la labor del profesor, lejos, pero por lejos, la profesión más importante en Chile es la de profesor. Lo que va a pasar en Chile, en 20 años más, lo que está pasando hoy día en las aulas, y tenemos muchos problemas en las aulas”, complementó.

“Los profesores están desanimados, se sienten maltratados en todos los ambientes, hay una deserción escolar muy profunda, y eso tiene que ir acompañado de que los niños tengan experiencias familiares profundas. En segundo lugar, yo creo que el Ministerio de Seguridad debe mirar en el corto, mediano y largo plazo”, sostuvo el arzobispo de Santiago.

El Cardenal Chomali también apuntó al rol de la Iglesia Católica de cara a la siguiente administración y comentó que "nosotros no andamos peleando con medio mundo, ni andamos alabando a medio mundo. Nosotros somos personas libres que queremos hacer nuestro trabajo, que es evangelizar, esté el Gobierno que esté, y siempre vamos a levantar la voz en todo aquello que nos parezca que es injusto y que atente en contra de la dignidad del ser humano”, finalizó.

