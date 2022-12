¿Cárcel especial para pueblos originarios? Gobierno evalúa la opción

El Gobierno estaría analizando formalmente la posibilidad de crear una cárcel exclusiva para miembros de pueblos originarios.

Según La Tercera, la idea nació a raíz de una conversación entre los diputados Leonardo Soto (PS), Lorena Pizarro (PC) y Gonzalo Winter (CS); la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuche.

A tres meses de la reunión, el subsecretario Jaime Gajardo afirma que actualmente se están analizando "los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el Convenio 169 de la OIT”.

Gajardo comenta que “hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche".

El diputado RN, Miguel Mellado, se mostró favorable a la idea e indicó que “tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales".

Jaime Gajardo explicó que “estamos al debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas", motivo por el que asegura que "tenemos un problema y un desafío como Estado respecto de este tema”.

En la Cámara Baja han sido distintas las reacciones a la propuesta. El diputado Leonardo Soto (PS) afirmó que “se necesita un cambio estructural y así surge la idea de que exista un recinto penitenciario sólo para personas pertenecientes a pueblos originarios, y me alegro que el gobierno lo esté considerando".

“Es un tema que se tiene que estudiar, escuchar a los expertos. Chile suscribió el Convenio 169, y el mismo es claro en que ante delitos graves no valen los beneficios. Siempre está la ley del país por sobre esas disposiciones”, comentó el independiente Andrés Jouannet.

El UDI, Henry Leal, se mostró en contra de la moción y expresó que “no estoy de acuerdo con esa medida, creo en la segregación, pero para mí hay un principio fundamental que es la igualdad ante la ley. Distinto es si hablamos de un penal para terroristas, pero en cuanto a lo que se propone, creo que no es opción. Ley pareja no es dura”.

