Carabineros rescató en helicóptero a joven extraviado mientras realizaba senderismo en San José de Maipo

Carabineros rescató en helicóptero a un joven de 23 años que se extravió mientras realizaba senderismo en el Cajón del Maipo, luego de sufrir un episodio de desorientación que le impidió continuar su recorrido por sus propios medios.

Tras recibir la alerta, se activaron rápidamente equipos especializados para dar con su paradero en el sector del Cerro El Salto, en la localidad de El Volcán, comuna de San José de Maipo, en la región Metropolitana.

El procedimiento fue encabezado por la Prefectura Aérea de Carabineros, que dispuso un helicóptero y la participación de un equipo especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). No obstante, las complejas condiciones geográficas del sector impidieron realizar la extracción directamente desde el lugar donde se encontraba el joven, por lo que los funcionarios debieron descender en un punto distante.

Ante esta situación, los especialistas del GOPE continuaron el operativo a pie, desplazándose por un terreno agreste y de difícil acceso. Los funcionarios debieron enfrentar las exigentes condiciones propias de la montaña para llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona extraviada.

Finalmente, tras intensas labores, cerca de las 20:00 horas del domingo se concretó exitosamente el rescate y la extracción del joven, quien se encontraba consciente y sin lesiones. Posteriormente, fue trasladado por personal policial hasta la Posta Central, donde recibió una evaluación médica para revisar su estado de salud y, principalmente, sus niveles de hidratación.

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