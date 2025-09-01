Carabineros rescatan a excursionista que se fracturó una pierna en el cerro San Cristóbal

Una noche de excursión en solitario terminó en un dramático rescate en el corazón de Santiago. Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia rescató la madrugada de este lunes a un hombre de 30 años que se fracturó una pierna tras caer por un sendero del Parque Metropolitano. El accidentado, que se encontraba perdido, alertó a las autoridades a través de una oportuna llamada al 133.

El incidente ocurrió cuando la víctima, cuya identidad no fue revelada, descendía por el cerro San Cristóbal. La oscuridad y la dificultad del terreno provocaron una caída que le ocasionó una grave fractura en la pierna. Inmovilizado y sin poder continuar su camino, quedó varado en una zona boscosa a unos 300 metros de altura, cerca del Hotel Sheraton.

La alerta llegó a la central de Carabineros cerca de las 23:00, desencadenando un operativo de búsqueda que se extendió por los sinuosos senderos del parque. Tras cerca de una hora de rastreo, los efectivos policiales lograron ubicar al hombre.

"Fabricamos una camilla artesanal con ramas y otros elementos que encontramos en el lugar", explicó el teniente Francisco Cabezas, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Oriente. "El terreno era muy abrupto y de difícil acceso, por lo que fue la única forma de poder bajarlo de manera segura".

La improvisada camilla permitió a los uniformados descender al herido lentamente hasta un vehículo policial que lo esperaba en la base del cerro. El hombre fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, donde en este momento está recibiendo atención médica y se recupera de la fractura. La rápida acción de Carabineros, junto con el ingenio para sortear las dificultades del terreno, fue crucial para el éxito del rescate.

