Carabineros reporta 21 fallecidos de lo que va del fin de semana largo

De lo que va de este fin de semana largo ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas y 262 lesionadas en distintos siniestros viales ocurridos entre el jueves 30 de octubre y el sábado 1 de noviembre, según el balance oficial entregado por Carabineros.

Durante el periodo, personal policial controló más de 45.700 vehículos en todo el país, procedimiento que derivó en 166 detenciones, la mayoría de ellas por conducción bajo la influencia de alcohol o drogas. De acuerdo con las cifras, 83 personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad, de las cuales 37 estaban bajo efectos del alcohol y 46 bajo otras sustancias.

El Teniente Coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, explicó que entre las víctimas fatales “dentro de este grupo, siete de ellas corresponden a peatones, lo que se condice con una de las tres principales causas de siniestros viales con resultado de fallecidos durante el presente año, en la cual el peatón cruza por lugares no habilitados o lo hace de manera desatenta”.

Respecto a la comparación con años anteriores, el oficial destacó una disminución de los accidentes en relación con el mismo periodo de 2023. “Sobre la situación de los siniestros viales, hay un total sobre los 400 que se han registrado, lo que se estima en un 39% menos de accidentes ocurridos en el mismo periodo del año 2023, con los resultados de lesionados que también tiene una disminución en cada uno de estos, ya sea en lesiones gravísimas, en lesiones graves o en lesiones leves”, detalló.

