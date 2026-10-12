Carabineros reporta 17 detenidos tras marcha por autonomía de pueblos originarios

Un balance preliminar de 17 personas detenidas entregó Carabineros de Chile durante la jornada de movilizaciones desarrollada este lunes en Santiago, en el marco de una marcha por la autonomía de los pueblos originarios y la desmilitarización de sus territorios.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución policial, tres de las detenciones se produjeron directamente durante las manifestaciones, mientras que las otras 14 correspondieron a un operativo desarrollado antes del inicio de la convocatoria.

La movilización fue impulsada por la Secretaría en Solidaridad por los Pueblos Oprimidos (SeSoPo), junto a distintas organizaciones indígenas y estudiantiles, y contempló la participación del Bloque UChile.

La concentración había sido convocada para las 10:00 horas en las inmediaciones de la estación Metro Santa Lucía, específicamente en el sector de la Biblioteca Nacional, también identificado como Huelén Winkul.

CARABINEROS ENTREGA BALANCE PRELIMINAR DE DETENIDOS

En medio de la jornada, Carabineros informó que hasta ese momento se contabilizaban 17 personas detenidas, aclarando que la mayor parte de los arrestos se había efectuado antes del inicio de la movilización.

Según precisó la institución, 14 detenciones correspondieron a un programa estratégico de mitigación implementado previamente a la convocatoria.

En tanto, otras tres personas fueron detenidas durante el desarrollo de las manifestaciones, cifra que, de acuerdo con el reporte policial, se encontraba en aumento.

Respecto de estos últimos procedimientos, Carabineros señaló que las detenciones estaban relacionadas con presuntos delitos de ocultación de identidad, oposición al actuar de funcionarios policiales en servicio, lanzamiento de fuegos de artificio y desórdenes públicos.

El balance entregado por la policía tiene carácter preliminar, por lo que la cantidad de detenidos podría modificarse a medida que se actualice la información oficial.

Cabe precisar que las 17 detenciones reportadas no ocurrieron necesariamente durante la marcha, ya que 14 de ellas fueron registradas en el operativo previo informado por Carabineros.

MOVILIZACIÓN POR LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La jornada tuvo como principales demandas la autonomía de los pueblos originarios y la desmilitarización de sus territorios, planteamientos promovidos por las organizaciones convocantes.

La manifestación se desarrolló durante la mañana de este lunes en el centro de Santiago, en una convocatoria que reunió a organizaciones indígenas y estudiantiles.

Entre las agrupaciones cuya participación estaba contemplada figuraba el Bloque UChile, que se sumó al llamado impulsado por SeSoPo y otras organizaciones.

La movilización se realizó en el contexto del 12 de octubre, fecha en la que distintas agrupaciones indígenas expresan reivindicaciones relacionadas con sus derechos territoriales, culturales y políticos.

Hasta el momento, el principal balance policial conocido corresponde a las 17 detenciones informadas preliminarmente por Carabineros, de las cuales tres se vinculan directamente con hechos registrados durante las manifestaciones.

PURANOTICIA