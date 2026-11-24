Carabineros detuvo a un sujeto de 46 años imputado como autor de un homicidio ocurrido el pasado 9 de noviembre en la comuna de La Granja, región Metropolitana.

La víctima es un hombre de 40 años quien murió apuñalado en la vía pública por el detenido, un individuo apodado "El Limón". Ambos mantenían rencillas que derivaron en el crimen.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado apuñaló a la víctima en la espalda, para posteriormente huir del lugar hasta que fue detenido el lunes.

Su captura se produjo en un control de identidad donde intentó huir en bicicleta, la que luego abandonó para continuar a pie hasta que fue atrapado en avenida Américo Vespucio.

Una vez aprehendido, se logró establecer su identidad, verificándose mediante los sistemas institucionales que mantenía una alerta por parte del Departamento OS9, debido a que figuraba como sujeto de interés en la investigación por homicidio.

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