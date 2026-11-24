El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, lanzó una dura crítica al Partido Socialista (PS), cuestionando el tipo de oposición que ejerce el conglomerado.

En diálogo con Desde La Redacción de La Tercera, manifestó que “nosotros hemos notado desde hace un tiempo que especialmente el Partido Socialista ha adoptado una manera de hacer oposición que nos niega prácticamente, como dice el dicho, la sal y el agua. Se han endurecido de una forma increíble, han llegado al cero diálogo prácticamente con el Gobierno”.

El vocero del Ejecutivo apuntó a un eventual temor a perder influencia frente a los demás partidos opositores.

“No sé si por temor a que el Frente Amplio y el Partido Comunista le sigan quitando votos o no, quizá ahí hay una estrategia interna, pero claramente el Partido Socialista se ha convertido en una oposición intransigente y esto es una muestra más de lo están dispuestos a hacer con tal de negarle algo al Gobierno”, sostuvo.

La autoridad mencionó: "Aquí una cosa tan esencial como una Ley de Presupuesto. Lo mismo ocurre con prácticamente todos los últimos proyectos de ley que ha patrocinado el Gobierno. El intento por tratar de, incluso cuando ya se dan cuenta que no pueden derrotar al Gobierno, es retrasar lo más posible hasta el último segundo, como en la sala cuna universal, para que no salga una política pública que pueda significar un éxito al Gobierno”.

Además, abordó lo sucedido en el Senado, luego de que el senador Juan Luis Castro (PS) retirara los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS).

La medida incidía en el cálculo de los quórums para votar disposiciones como la autorización de endeudamiento público.

“Yo creo que esa forma de hacer oposición y esto de estar dispuesto a hacer de todo con tal de que al Gobierno no le vaya bien, yo creo que demuestra una decadencia del Partido Socialista grave”, enfatizó.

Arenas afirmó que esa actual manera de hacer oposición del PS demuestra una transición, con predominancia del ala más dura.

“El Partido Socialista ha demostrado que está lejos de ser el Partido Socialista de la Concertación. Ha demostrado que está lejos de ser de ese Partido Socialista que ayudó a 30 años de prosperidad en Chile, como fueron los gobiernos de la Concertación, y ha tomado una opción, todavía no sé bien por qué, de negar todo y de hacer una oposición sin transar”, señaló.

Finalmente, declaró que “el Partido Socialista siempre está dividido en varios lotes. Y yo creo que ahí los lotes menos democráticos y menos dialogantes le han ido ganando a los más democráticos y más dialogantes”.

PURANOTICIA