La Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, en coordinación con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

La medida responde a un análisis técnico realizado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y al pronóstico de condiciones meteorológicas favorables para la ignición y propagación de este tipo de siniestros.

La Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, en coordinación con la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA