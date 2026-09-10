Carabineros rechaza el reintegro de Claudio Crespo a sus filas: exteniente coronel acusa "traición" y avisa que "esto aún no termina"

El exteniente coronel Claudio Crespo recibió una respuesta negativa tras solicitar a Carabineros su reintegración a las filas.

Luego de que en agosto la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara su absolución en el caso de Gustavo Gatica, el exintegrante de las Fuerzas Especiales de Carabineros, anunció gestiones para solicitar su reincorporación al servicio activo de la institución.

Según consigna La Tercera, un primer informe consideró, entre otros puntos, la sanción que pesó contra el exuniformado por la manipulación de las cámaras corporales que portaba al momento de los hechos investigados. Eso sí, también mencionaban su buena conducta y años de servicio.

Luego, el proceso pasó a al Departamento de Personal y allí estimaron, entre otras consideraciones, que por el tiempo transcurrido, más de 3 años, su retiro pasó a ser absoluto.

El abogado del exteniente, Mauricio Bascur, criticó la decisión de Carabineros, la que calificó como “paradójica”.

“Nunca pensamos que el adversario iba a estar en la propia institución ni que la institución buscara un argumento legal que a lo menos es falso para poder actuar en su contra”, manifestó.

Añadió que esto da una “muy mala señal para el personal de Carabineros, ya que lo que evidencia es que, independientemente de lo que resuelvan los tribunales de justicia en una causa penal, Carabineros de Chile toma la decisión arbitraria de no proteger a su personal”.

“La verdad es que resulta lamentable. Creemos que la decisión de reincorporar a Claudio Crespo requería de una valentía del actual general director que no fue demostrada en su momento ni por el general Mario Rozas ni por el general Ricardo Yáñez”, complementó.

Sin embargo, confirmó que interpondrá un recurso extraordinario de revisión con el fin de que se reevalúen dos aspectos centrales: el resultado del sumario administrativo y la baja definitiva de Claudio Crespo argumentada por el plazo de tres años.

Por su parte, el propio exuniformado sostuvo en redes sociales que "la traición más dolorosa no viene del enemigo que te enfrenta, sino del amigo que caminó a tu lado, conoció tus batallas y, aun así, eligió abandonarte cuando más necesitabas su lealtad".

“Muy mala la decisión que tomó el alto mando de Carabineros de Chile”, agregó.

Finalmente, Crespo indicó que no se quedará de brazos cruzados: “Solo puedo decir que los asesores desconocen las normas legales. Esto aún no termina…“.

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