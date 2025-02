Carabineros realizó operativos simultáneos en Santiago, Independencia y Recoleta contra vendedores ambulantes

Carabineros llevó a cabo la jornada de este martes un operativo contra vendedores ambulantes en las comunas de Santiago, Independencia y Recoleta, vaciando tres bodegas cerca del mercado Tirso de Molina, llenas de carros y alimentos destinados a la venta callejera.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que “este operativo envía un mensaje claro contra las incivilidades y estas tres comunas están trabajando juntas en este objetivo”.

Además, Desbordes mencionó que “se están reforzando las medidas de seguridad en el sector y llevando a cabo proyectos para mejorar la infraestructura, como la restauración de fachadas y la duplicación de hidrolavadoras para limpiar el área”.

Finalmente, expresó su esperanza de recuperar el barrio La Chimba y Mapocho en un plazo de tres años, mostrando resultados concretos dentro de los próximos 12 meses.

También el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió el procedimiento, el cual registró algunos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y ambulantes. “Tenemos dos personas detenidas por intentos de agresión, pero no ha pasado a mayores”.

“En Chile tenemos que dejar de hablar de comercio ambulante y hablar de economías ilícitas, es decir, personas que no tienen permiso, pero sí patente, que están establecidas en el lugar y venden cosas sin autorización”, agregó el jefe comunal.

“Para erradicar estas prácticas es necesario seguir y no soltar a aquellos que no entienden que los países tienen normas, a quienes no tienen patente y venden en la calle”, finalizó Iglesias.

