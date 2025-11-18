Carabineros puso a disposición de Jara y Kast un refuerzo de seguridad ante actividades y desplazamientos de los candidatos

El Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros puso a disposición de los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara, un refuerzo de seguridad, de acuerdo a fuentes policiales y de gobierno.

Según consignó La Tercera, esto sería habitual cuando un abanderado resulta electo para competir en el balotaje.

Sin embargo, respecto a ese aumento, la militante del Partido Comunista (PC) afirmó que se había negado. “A mí me quieren aumentar ahora la escolta presidencial y yo me niego. ¿Saben por qué? Porque me gustaría que esos carabineros estén en los barrios, yo no necesito más carabineros persiguiéndome, porque sobre ninguno de los dos candidatos hay ninguna amenaza. Kast puso ese vidrio blindado porque él quiso. Carabineros dijo claramente que no hay amenazas que pongan en riesgo nuestra vida”, dijo en una actividad en la comuna de La Pintana.

Fuentes policiales destacaron al citado medio que este tipo de medidas son recomendaciones y que es parte de las conversaciones entre el equipo de la candidata y Carabineros.

El refuerzo de seguridad propuesto correspondería a un aumento “discreto” y contemplaría cerca de diez funcionarios del departamento PPI para ser escoltas de los presidenciables.

Fuentes policiales explicaron a La Tercera que este aumento se debe a la cantidad de actividades y desplazamientos que tendrán los aspirantes presidenciales, lo que requiere resguardar sus pasos aún más.

La propuesta del mayor número de funcionarios destinados a su protección también contempla “avanzadas” de seguridad, quienes deberán revisar los lugares a los que asistirán los candidatos Kast y Jara antes que lleguen a esas zonas.

El Departamento de Protección de Personas Importantes es el encargado de trabajar constantemente en la evaluación de los perfiles de riesgo de los candidatos.

