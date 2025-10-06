Carabineros marca nuevo récord: incautación de drogas crece 4% respecto a 2024

Carabineros informó que en todo 2024 se incautaron 37,5 toneladas de drogas, mientras que este año, a septiembre, la cifra ya asciende a 39 toneladas, lo que representa un incremento de 4% (1.505 kilos adicionales).

Según publica La Tercera, en las estadísticas de Carabineros la marihuana es la droga que más se ha decomisado. Van 33.142 kilos de cannabis requisados, seguido de 3.015 kilos de cocaína y 2.876 kilos de pasta base.

Gracias a todas las acciones adoptadas –dicen desde la policía uniformada– se evitó que llegaran al mercado interno más de 89 millones de dosis, valoradas en aproximadamente $353 mil millones de pesos.

Sin embargo, hay otras drogas que preocupan a las autoridades. "Estadísticamente, las incautaciones totales muestran un peso importante en marihuana. Pero al analizar los procedimientos con mayor detalle se ha detectado un crecimiento relevante de otras sustancias", advierte el coronel Gonzalo Muñoz, jefe del OS7.

D"estacan la metanfetamina, con hechos puntuales de gran volumen, por ejemplo incautaciones de centenas de kilos, y la ketamina, que también ha mostrado un aumento sostenido en los últimos años, sobre todo en las regiones de Antofagasta y Tarapacá", explica.

“Hemos observado, además, adaptaciones tácticas en los modos de traslado y acopio. La institución ha ido preparándose para reconocer esos modus operandi, para anticiparse mediante controles en ruta e inteligencia para interceptar y desarticular las redes que internan, distribuyen y almacenan estas sustancias”, añade el jefe del OS7.

Por último, desde la institución uniformada comentan que los decomisos también se reflejan en otros dos indicadores: las detenciones por infracción a la Ley de Drogas pasaron de 16.190 en 2024, a 18.346 en lo que va de 2025, un incremento de 13,3%. Asimismo, los procedimientos policiales en esta materia crecieron 12,1%, alcanzando los 14.702 operativos, frente a los 13.113 del año anterior.

El último es en relación a incautaciones patrimoniales en el mundo del narcotráfico. Estas pasaron de $7.725 millones en 2024, a $10.297 millones a septiembre de 2025. Solo en dinero efectivo se han decomisado $1.991 millones, cifra 56% superior al año anterior.

