Carabineros logró la detención de dos sujetos que entraron a robar a una casa en Paine

Carabineros logró la detención de dos sujetos que entraron a robar una casa en Camino Piedra de Molino, en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

La víctima señaló que mientras se encontraba con su familia al interior del domicilio, tres individuos premunidos de armas de fuego ingresaron sorpresivamente y lo intimidaron.

Los individuos sustrajeron un vehículo, productos tecnológicos, dinero en efectivo y se dieron a la fuga en el auto sustraído y en el que se movilizaban. Posteriormente, los delincuentes abandonaron a los pocos metros el automóvil robado.

Carabineros divisó el segundo móvil por la Ruta 5 Sur en dirección al norte y comenzaron un seguimiento controlado, el que terminó en el sector de Linderos, donde personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 64° Comisaría Paine logró la detención de dos sujetos. Además, recuperaron la totalidad de las especies robadas.

El vehículo en el que se movilizaban los antisociales también fue recuperado, ya que mantenía encargo por robo.

PURANOTICIA