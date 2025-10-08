Carabineros investiga homicidio a balazos de hombre con antecedentes en Lo Prado

Carabineros investiga el homicidio con arma de fuego de un sujeto con antecedentes penales que quedo al descubierto la madrugada de este mércoles en una calle de la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. La víctima presentaba al menos dos impactos de bala.

El crimen fue reportado a las 3 de madrugada por personas que alertaron a Carabineros por la presencia de un cuerpo en la intersección de las calles Corona Sueca con Tupungato. Personal policial verificó el hecho y constató numerosa evidencia balística.

Al respecto, el fiscal Manuel Silva señaló que no descartó ninguna hipótesis sobre los motivos del crimen y confirmó que el sujeto mantenía antecedentes legales. También indicó que la víctima estuvo compartiendo con otras personas, pero fue asesinado cuando se encontraba solo.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el homicidio será investigado por el OS9 Carabineros y el Labocar.

PURANOTICIA