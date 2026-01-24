Carabineros implementa desvíos en rutas a Lirquén ante alto flujo de voluntarios y donaciones

La llegada masiva de voluntarios y donaciones provocó este sábado una intensa congestión vehicular en las rutas de acceso a Lirquén, en la Región del Biobío, complicando el desplazamiento hacia sectores vinculados a la emergencia y obligando a reforzar el control de tránsito.

Desde la Prefectura de Talcahuano, el coronel Miguel Aguilar explicó que el mayor colapso se concentró en la ruta que conecta Concepción con Tomé y Dichato, debido a que numerosas personas han intentado llegar de forma directa para entregar ayuda. “Se nos ha generado bastante congestión vehicular”, indicó el oficial.

Ante el escenario, Carabineros implementó desvíos y cortes preventivos, especialmente en accesos hacia la denominada zona cero, con medidas de regulación en puntos como Ruta Itata con enlace a Concepción. La institución reiteró que la ayuda debe ser canalizada por los centros oficiales de acopio, evitando traslados innecesarios que agraven el colapso.

En la misma línea, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, reconoció que existen dificultades para el tránsito hacia los lugares donde se encuentran damnificados. Por ello, detalló que se coordinó la habilitación del Centro de Acopio Isla Rocuant, en Talcahuano, como punto regional para recibir y distribuir los aportes.

Finalmente, la autoridad regional enfatizó que el objetivo es ordenar la ayuda solidaria para que llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan. “Lo que buscamos es poder ordenar, hacer el bien y que la ayuda pueda llegar a todos”, concluyó, reiterando el llamado a la comunidad a seguir las instrucciones oficiales.

