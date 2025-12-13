Carabineros habilita excusas para no votar y reporta alta demanda en plataforma

Carabineros informó que desde las 08:00 horas de este sábado se encuentra habilitado el trámite en la plataforma de la Comisaría Virtual para que los ciudadanos puedan excusarse de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará este domingo.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, hasta las 11:00 horas ya se habían registrado más de 11 mil excusas, correspondientes a personas que se encontrarán a más de 200 kilómetros de su local de votación, único motivo permitido para efectuar este procedimiento de manera virtual.

El jefe de la Zona Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz, señaló que se adoptaron medidas para evitar las congestiones registradas durante la primera vuelta, ampliando el horario de atención de la plataforma y reforzando su capacidad para responder al alto volumen de usuarios.

Asimismo, se incorporaron banners informativos en la Comisaría Virtual para orientar a los ciudadanos sobre los horarios de mayor demanda y facilitar la planificación del ingreso al sistema. Carabineros recalcó que la excusa no se completa solo en línea, ya que quienes realicen el trámite deberán posteriormente acudir de manera presencial a una unidad policial para validarlo.

