Carabineros frustra encerrona en Puente Alto y detiene a joven con antecedentes penales

Según información entregada por la policía, una patrulla que realizaba labores preventivas por el sector advirtió el delito en curso y logró intervenir de inmediato, lo que permitió detener a uno de los integrantes de la banda, un joven chileno de 20 años que registra antecedentes penales, aunque sin órdenes vigentes.

El subteniente Bruno Arriaza, de la Prefectura de Radio Patrullas de Carabineros, explicó que “personal de Carabineros divisó a cuatro individuos forcejeando con el conductor de un vehículo, con la intención de sustraer dicho móvil. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar, logrando dar alcance a uno de ellos”.

En cuanto a la víctima, resultó “con lesiones de carácter leve, correspondientes a un corte en la ceja derecha con sangrado activo, sin riesgo vital”, informó el uniformado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero del resto de los involucrados en el hecho.

