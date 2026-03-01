Carabineros fiscaliza 237 vehículos en operativo contra carreras clandestinas en Vitacura

Carabineros de la 37ª Comisaría de Vitacura, en conjunto con personal municipal, realizaron un operativo de fiscalización que incluyó el control de 237 vehículos en el sector de la Autopista Costanera Norte, con el objetivo de combatir las carreras clandestinas.

El procedimiento se llevó a cabo en el servicentro Copec Cerro Alvarado, punto identificado como lugar habitual de encuentro para este tipo de actividades ilegales que afectan la seguridad vial del sector.

Durante el operativo se cursaron 40 infracciones por exceso de velocidad, además de sanciones por tubos de escape modificados, vidrios polarizados, no uso de cinturón de seguridad, falta de grabado de patentes en vidrios y licencias de conducir vencidas.

Asimismo, Carabineros retiró de circulación cinco motocicletas y cuatro automóviles por mantener documentación vencida, medida destinada a reforzar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

Las autoridades destacaron que este sector es un foco recurrente de carreras clandestinas, por lo que estos operativos buscan entregar mayor tranquilidad a los vecinos y prevenir accidentes.

Desde la institución se recordó que, en los últimos tres años, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad ha logrado identificar 41 vehículos y a sus propietarios vinculados a carreras ilegales.

El despliegue forma parte de una estrategia preventiva que busca reforzar la seguridad vial y reducir conductas de alto riesgo en las principales arterias de la capital.

