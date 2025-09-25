Carabineros detiene a venezolano en Lo Espejo y encuentra chalecos balísticos y moto sin papeles tras huir de control policial

Carabineros logró la detención de un sujeto e incautaron cuatro chalecos balísticos en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando funcionarios de la 30ª Comisaría Radiopatrullas intentaron fiscalizar a un motociclista que circulaba por calle Cimaltepec. Al percatarse de la presencia policial, el individuo evadió el control e inició una huida por distintas arterias del sector.

En su intento de escape, el individuo ingresó a un departamento ubicado en calle Chapal, en la población Las Dunas. Carabineros ingresó al domicilio, encontrando en su interior cuatro chalecos balísticos, cuatro anticorte, tres fundas de chalecos, tres radios marca Motorola y una motocicleta sin documentación.

Tras la diligencia, los uniformados detuvieron a A.H.J.C., ciudadano venezolano de 25 años, quien mantenía antecedentes policiales.

La motocicleta encontrada, pese a no registrar encargo vigente, fue incautada junto al resto de las especies, quedando todo a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA