Carabineros detiene a tres sujetos sorprendidos robando en farmacia de San Bernardo

Carabineros de la 14 comisaría de San Bernardo, Región Metropolitana, detuvieron a tres antisociales luego de sorprenderlos robando al interior de una farmacia mientras esta se encontraba cerrada.

El robo afectó a un ocal ubicado en calle Eyzaguirre, hasta donde concurrieron los efectivos luego de ser alertados por la activación de la alarma de la farmacia “Eco”.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales verificaron que al interior había un individuo cargando especies de la farmacia en cajas plásticas, siendo detenido de manera inmediata.

Posteriormente se inició un rastreo por el inmueble, encontrando a otros dos individuos más sustrayendo poductos, siendo también detenidos.

La totalidad de las especies, avaluadas en 3 millones de pesos, fueron recuperadas dentro de cajas de plástico, mochilas y bolsas de basura, como también una pequeña caja fuerte

Los aprehendidos tienen 54, 52 y 46 años, todos chilenos con amplio prontuario policial, los que suman 17 reiteraciones anteriores. Fueron puestos a disposición del Ministerio público y pasarán a control de detención durante esta jornada.

PURANOTICIA