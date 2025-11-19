Carabineros detiene a tres sujetos armados y decomisa fusil y munición en operativo en La Pintana

Carabineros detuvo a tres sujetos armados que fueron sorprendidos a bordo de dos vehículos en La Pintana de la Región Metropolitana. En su poder mantenían un fusil con cargador extendido, un casco balístico y abundante munición.

El procedimiento se inició cuando Carabineros de la 41ª Comisaría recibió información respecto a un grupo de sujetos armados a bordo de dos vehículos en calle Francisco Bilbao. El oficial a cargo coordinó el despliegue policial para cubrir los accesos y acercarse a los sospechosos desde distintos puntos del sector.

Al percatarse del operativo, los individuos intentaron huir por los techos de las viviendas. Uno de ellos fue sorprendido en el living de una de estas, portando un casco tipo balístico y un fusil calibre 22, el cual mantenía un cargador extendido con 22 cartuchos. En simultáneo, otros dos sujetos que escapaban por las techumbres fueron detenidos por el personal policial.

Durante la inspección del sitio del suceso, se incautaron 44 cartuchos calibre 22 y $240.000 en efectivo, encontrados sobre el techo de una vivienda ubicada en pasaje Juan XXIII.

Los tres detenidos son adultos. El primero no mantiene antecedentes; el segundo registra causas anteriores por hurto, porte de arma y ocultación de identidad; y el tercero posee tres causas vigentes por hurto simple y conducción sin licencia.

El arma larga no registra encargo ni inscripción en los sistemas institucionales y fue remitido a Labocar. En tanto, los tres sujetos pasan control de detención.

