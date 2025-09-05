Carabineros detiene a tres delincuentes, dos de ellos menores, tras asalto en Recoleta

Tres delincuentes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos por Carabineros tras ser sorprendidos en pleno robo a una empresa en la comuna de Recoleta. Los sujetos lograron sustraer carne avaluada en 250 millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en la empresa “La Amiga”. Según el relato de un guardia de seguridad, los asaltantes lo intimidaron con armas de fuego y lo agredieron antes de forzar la entrada del recinto. La activación de la alarma de seguridad alertó a Carabineros, que llegó de inmediato al lugar.

El teniente Daniel Pizarro informó que el personal policial sorprendió a cinco individuos mientras traspasaban la mercancía desde un contenedor a dos vehículos. Tras una rápida acción, se logró detener a tres de los sujetos, mientras que los otros dos se dieron a la fuga.

En el operativo, Carabineros recuperó la totalidad de la carne robada e incautó una pistola de aire comprimido.

Los detenidos, incluyendo a los dos menores de edad, fueron puestos a disposición de la justicia.

PURANOTICIA