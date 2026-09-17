Carabineros detiene a sujeto con 17 kilos de cocaína avaluados en $250 millones en San Joaquín

Carabineros detuvo a un sujeto que fue sorprendido al interior de un vehículo con 17 kilos de clorhidrato de cocaína en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana. La droga fue avaluada en 250 millones de pesos.

El procedimiento se inició en la intersección de las calles El Pinar con San Juan, donde efectivos policiales divisaron un vehículo que les pareció sospechoso. Al percatarse de la presencia de Carabineros, el conductor se dio a la fuga, por lo que se inició un seguimiento que permitió darle alcance.

Una vez detenido el vehículo, los funcionarios realizaron una inspección y detectaron que en el asiento trasero había un bolso que contenía diversos paquetes rectangulares, embalados con cinta amarilla.

El sospechoso fue trasladado hasta un cuartel policial para realizar el control de identidad y determinar la naturaleza de la sustancia encontrada al interior del bolso.

Posteriormente, personal del OS7 confirmó que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína, por lo que se procedió a la detención del sujeto. En el procedimiento también se incautó el vehículo utilizado para transportar la droga.

El imputado fue identificado con las iniciales C.A.N.L., de 29 años, de nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes por homicidio y por conducción bajo la influencia del alcohol.

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