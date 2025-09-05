Carabineros detiene a pareja de 66 años que vendía drogas usando verdulería como fachada

Una pareja de adultos mayores de 66 años fue detenida por Carabineros, tras ser sorprendida vendiendo droga al interior de una verdulería que funcionaba como fachada, en la comuna de Puente Alto.

El operativo se realizó este viernes, cuando Carabineros que realizaba un patrullaje de rutina por el sector vio a un hombre realizando una transacción de papelillos y dinero con un joven en el interior del local. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir a un domicilio contiguo, pero fueron interceptados por los uniformados.

En la vivienda, la policía uniformada también sorprendió a la mujer manipulando dinero, presuntamente producto de las ventas. Con la autorización de los detenidos, los agentes registraron la casa y encontraron un horno portátil de cocina donde ocultaban las sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, se incautó un ladrillo de cocaína base de un kilo, además de 770 envoltorios de la misma droga. También se decomisaron $114.000 en efectivo, que, según la policía, eran ganancias de la venta de narcóticos.

