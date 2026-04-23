Carabineros desaloja el Liceo 1 en Santiago y SLEP llama a estudiantes a un "diálogo constructivo"

Las tomas estudiantiles en Santiago tuvieron un giro este jueves. El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) informó que los recintos ocupados -el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional José Miguel Carrera y el Liceo N°1 Javiera Carrera- fueron entregados, aunque en el último caso se requirió la intervención de Carabineros.

De acuerdo con la declaración oficial, “durante la mañana, grupos de estudiantes realizaron la ocupación de las dependencias de estos establecimientos, situación que obligó a suspender las actividades académicas y administrativas programadas”.

El organismo explicó que desde el inicio se intentó resolver la situación mediante conversaciones: “Desde el inicio de los acontecimientos, el Servicio Local, a través de las direcciones desplegó esfuerzos para generar instancias de diálogo que permitieran recuperar los espacios educativos y retomar el normal funcionamiento de las clases en el menor tiempo posible”.

Pese a las gestiones, las conversaciones no rindieron frutos en la totalidad de los recintos. Mientras que durante la misma mañana las tomas en el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional fueron depuestas de forma voluntaria, el Liceo 1 Javiera Carrera debió ser desalojado por efectivos policiales.

Sobre este punto, desde el organismo indicaron: “Ante la imposibilidad de alcanzar una solución por la vía del diálogo y considerando la responsabilidad de resguardar la continuidad del servicio educativo, se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para restituir los recintos”.

Mientras el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación depusieron la ocupación en la mañana, el Liceo 1 Javiera Carrera fue desalojado por Carabineros.

“Lamentamos profundamente que se generen este tipo de situaciones, ya que afectan directamente el derecho a la educación y el desarrollo de los procesos formativos. Nuestra prioridad es resguardar espacios seguros para las comunidades educativas y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes”, recalcaron.

“Lamentamos profundamente que se generen este tipo de situaciones, ya que afectan directamente el derecho a la educación y el desarrollo de los procesos formativos. Nuestra prioridad es resguardar espacios seguros para las comunidades educativas y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes”, enfatizó el SLEP.

Finalmente, el organismo anunció una propuesta de encuentro con los alumnos: “Asimismo, hemos propuesto a los estudiantes la realización de una reunión con autoridades del ámbito educativo, con el objetivo de generar un espacio de diálogo constructivo donde puedan plantear sus propuestas, inquietudes y demandas, favoreciendo así la búsqueda de soluciones en un marco de respeto y participación”.



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