Tres liceos emblemáticos en Santiago fueron tomados en protesta al avance de "Escuelas Protegidas"

Como una forma de manifestar su oposición al avance legislativo del proyecto denominado "Escuelas Protegidas", un grupo de alumnos concretó durante la mañana de este jueves la ocupación de tres liceos emblemáticos ubicados en la comuna de Santiago.

Las movilizaciones afectaron específicamente a las dependencias del Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional José Miguel Carrera y el Liceo N°1 Javiera Carrera.

El descontento de los manifestantes radica en la iniciativa de ley que actualmente se encuentra en debate dentro de la comisión de Educación del Senado, la cual contempla, entre otras disposiciones, la autorización para llevar a cabo la revisión de mochilas de los alumnos.

Con el paso de las horas, la situación varió según el recinto. Las instalaciones del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación fueron entregadas al personal directivo, permitiendo así que ambos establecimientos retomen sus clases habituales durante la jornada de la tarde.

Por el contrario, la ocupación se mantuvo activa por parte de los estudiantes en el Liceo N°1, escenario que motivó a las autoridades a decidir el desalojo del establecimiento con el apoyo de Carabineros.

Frente a este escenario, la dirección del recinto situado en la calle Compañía de Jesús emitió un documento oficial dirigido a los apoderados para actualizar el estado de las actividades académicas. Mediante dicho comunicado, la administración indicó textualmente: "Les informamos que hoy jueves 23 de abril las/os estudiantes se tomaron el liceo, es por ello que las clases se suspenden para la jornada de la mañana. Solicitamos estar atentos a los próximos comunicados".

(Imagen referencial)

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