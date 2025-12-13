Carabineros arresta a individuo que intentó quemar vivienda con bombas molotov

Carabineros detuvo a un sujeto con antecedentes penales acusado de protagonizar un violento ataque incendiario contra un vecino en la comuna de Lo Barnechea, luego de rociarlo con parafina e intentar quemar su vivienda mediante el uso de bombas molotov.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en calle Emaús, hasta donde concurrió personal de la 53ª Comisaría tras un llamado al nivel de emergencias 133, alertando sobre un individuo que estaba arrojando objetos incendiarios contra una casa del sector.

Según el relato de la víctima, el ataque se produjo mientras se encontraba al interior del domicilio cuidando a su ahijada de 9 años, momento en que fue increpado violentamente por el agresor sin provocación aparente. En medio de la discusión, el sujeto lo roció con un líquido acelerante, poniendo en grave riesgo su integridad y la de la menor.

Gracias a la rápida reacción del afectado no se registraron personas lesionadas. Con los antecedentes entregados, Carabineros inició un patrullaje por el sector que permitió ubicar y detener al imputado, identificado como A.V.D.S., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por homicidio frustrado y otros delitos asociados al uso de elementos incendiarios y la puesta en peligro de terceros.

PURANOTICIA