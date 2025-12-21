Carabineros advierte riesgos para la salud infantil por juguetes del comercio informal

Carabineros de Chile, a través de su Laboratorio de Criminalística (Labocar), emitió una urgente advertencia a padres y cuidadores sobre los riesgos que implica adquirir juguetes en el comercio informal, especialmente ante el aumento de la oferta de productos infantiles en sectores no autorizados durante las fiestas de fin de año.

La institución explicó que estos artículos no cuentan con la certificación exigida por la normativa chilena, lo que significa la ausencia de controles de calidad básicos. Según Labocar, un juguete fuera de norma no representa un ahorro, sino un riesgo directo para la integridad física de los niños, exponiéndolos a accidentes totalmente prevenibles.

Uno de los principales peligros detectados es la composición tóxica de los materiales, ya que muchos juguetes ilegales contienen metales pesados y ftalatos que pueden ser absorbidos por contacto con la piel o por vía oral, generando efectos dañinos a largo plazo. Además, el uso de pinturas y químicos no permitidos puede provocar reacciones alérgicas severas y lesiones cutáneas.

Carabineros también advirtió sobre fallas en la seguridad mecánica, como el fácil desprendimiento de piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Por ello, recomendó comprar únicamente en el comercio establecido, verificar que las etiquetas estén en español y que incluyan información del fabricante e importador. “La seguridad de nuestros niños comienza con una compra responsable”, señaló el teniente Manuel Ángulo, de Labocar.

