Carabineros abre 56 vacantes para personal civil en 11 regiones del país con sueldos de hasta $1.820.539

Con el objetivo de fortalecer sus servicios y optimizar el funcionamiento interno de la institución, Carabineros abrió un proceso de postulación para cubrir 56 vacantes destinadas a personal civil en distintas regiones del país.

La convocatoria, impulsada por el Departamento de Personal Civil de Carabineros (P5), se encuentra vigente desde el 10 de julio y se extenderá hasta el 26 de julio, período durante el cual los interesados podrán postular a través del Sistema de Postulaciones disponible en el sitio web oficial de Carabineros.

Las vacantes consideran cargos para profesionales, técnicos, administrativos especializados y administrativos no especializados, quienes prestarán apoyo en diversas reparticiones ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

Entre los perfiles requeridos figuran profesionales como Ingeniero Analista Forense, Asesor Docente y Encargado de Gestión de Seguros. Asimismo, se buscan técnicos en iluminación, administrativos, mecánicos, cocineros, asistentes de guardia y armeros artificieros.

En el área administrativa especializada se ofrecen cargos de administrativo, peluquero, operador de emergencia, auxiliar contable, conductor, examinador de armas y tiro, personal para mantención de cuarteles, auxiliar de enfermería y mecánico.

También existen vacantes para administrativos no especializados, entre ellas estafeta, telefonista, recepcionista y auxiliar de servicios menores.

Las remuneraciones varían de acuerdo con el cargo y las funciones asignadas, con sueldos que fluctúan entre $628.198 y $1.820.539, lo que permite ampliar el universo de postulantes, desde personas con oficios hasta profesionales con formación universitaria.

Quienes deseen participar del proceso deberán ingresar al Sistema de Postulaciones disponible en la página oficial de Carabineros de Chile, donde podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar el proceso de inscripción antes del cierre de la convocatoria, fijado para el 26 de julio.

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