Carabineros abate a dos delincuentes durante asalto en bencinera de Cerrillos

Funcionarios de Carabineros mataron a balazos a dos delincuentes que fueron sorprendidos mientras asaltaban a una persona que cargaba combustible en una bencinera de la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Los antisociales habrían disparado contra los efectivos, pero no resultaron lesionados.

Los hechos ocurrieron a las 22:50 horas de este viernes en una estación de servicio ubicada en la caletera de Américo Vespucio, cerca del Mall Plaza Oeste, donde una patrulla de Carabineros observó a un grupo de antisociales que asaltaba a un conductor.

En circunstancias que se investigan, los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio y abatieron a dos delincuentes, mientras que el resto se dio a la fuga en en un vehículo. El caso comenzó a ser investigado por Carabineros.

Al respecto, el teniente coronel Christian Bichett confirmó que el conductor "es víctima del robo por parte de a lo menos tres delincuentes, producto de eso Carabineros que se encontraba en el lugar, al ver la presencia del ilícito, actúa como tal y hace uso de su arma de fuego, prestando auxilio a la víctima, y a raíz de eso resultan dos personas fallecidas".

Añadió que "al momento estamos haciendo diligencias para ubicar el vehículo que se retiró del lugar, porque había otros delincuentes, y se están haciendo diversas diligencias por parte de los organismos especializados que dispuso el Ministerio Público, OS9, Labocar, el Departamento SEBV, entre organismos especializados de Carabineros de Chile".

"Respecto a un eventual intercambio de disparos, es materia de investigación, hay uso de armas de fuego porque hay evidencia balística, pero es un procedimiento que está en desarrollo y estamos esperando que nuestros organismos especializados se puedan pronunciar categóricamente respecto a la materia", recalcó.

También explico que "Carabineros realizaba una ronda producto de que en determinado lugares hay que fiscalizar porque son más atractivos para los delincuentes y nosotros nos debemos a la comunidad para brindarles seguridad, esa era la razón de que los carabineros patrullaban por este lugar".

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